الحياة تنقل صلاة التراويح من مسجد الحسين

جدة - نرمين السيد - وتعرض قناة "الحياة" بثًا مباشرًا لصلاتى العشاء والتراويح، بصوت كبار القراء. وكان محمود التونى، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، قد أكد أن ذلك يأتى فى إطار التطوير الكبير، الذى تشهده الشبكة واتساقاً مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصرى الخالص بكل تفاصيله.

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