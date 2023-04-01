قناة الناس.. معنى قوله تعالى «لا يحب الله الجهر بالسوء» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت إن المقصود أن الله لا يحب لأحد من عبادة أن يجهر بالأشياء السيئة، إلا من وقع عليه ظلم فله أن يتحدث وفق الحدود، ووفق ما يدفع عنه الظلم الذى وقع عليه.

وشددت على أن الأصل فى المؤمن أن يحفظ لسانه، وإذا وقع عليه أى شيء من الظلم يدفعه بالقدر الذى يعيد إليه حقه، وألا يندفع بالدعاء على أحد، فيتجاوز الحق الذى له.