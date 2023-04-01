الرى: تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب النيل من النحر

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والرى تنفذ العديد من المشروعات فى إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، وتنفيذ أعمال تكريك لمجرى نهر النيل، ومواجهة كل أشكال التعديات على المجرى المائى للنهر وجسوره على امتداد مايقرب من 1500 كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح أنه يجرى حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإجمالى طول 2350 مترا، كما تم نهو عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة (1) بمركز المنشأة بمحافظه سوهاج بطول 1.00 كم، كما تجرى عمليه توسعة الكورنيش الغربى بسوهاج بالتكسيات الحجريه (التدبيش) وتنفيذ عمل صناعى أعلى مأخذ محطة مياه الشرب (البربخ) بإجمالى طول 800 متر بمركز سوهاج بمحافظه سوهاج، حيث تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج.

كما يجرى تنفيذ عملية استكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول 127 مترا، وتم الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة حيث تتضمن اعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة.

وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل 30 سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل اختبارات عليها لضمان جودتها، طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية وحسب الدراسات البحثية المعدة من معهد بحوث النيل.

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكل محافظات الجمهورية التى تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات.