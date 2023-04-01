أداء السيسى صلاة الجمعة بمسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - تصدر أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس؛ بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.





فتحت عنوان (الرئيس السيسى يؤدى صالة الجمعة بمسجد المشير فى ذكرى العاشر من رمضان)، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أدى صلاة الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وأضافت الصحيفة أن الدكتور الشحات السيد عزازى، أم الصلاة بعد أن ألقى خطبة الجمعة، والذى أكد خلالها أن يوم العاشر من رمضان هو يوم من أيام الله نذكر فيه نصر الله - تعالى - لنا ولأمتنا التى استعانت بربها فكان الله لها معينا ونصيرا، مستشهدا بقول الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم".

وأشارت إلى أن الصلاة أداها مع الرئيس السيسى، كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، ومفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والتنمية المحلية والإنتاج الحربى والأوقاف ومحافظ القاهرة، وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من ضباط الشرطة.

بينما ذكرت صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (مباحثات مصرية ــ سورية.. بالقاهرة اليوم) أن وزير الخارجية سامح شكرى، يعقد اليوم السبت مباحثات مع وزير الخارجية والمغتربين السورى الدكتور فيصل المقداد، ومن المقرر أن يجرى اللقاء بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وفى سياق آخر وتحت عنوان (وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث خطة تطوير حديقتى الحيوان والأورمان) ذكرت (الجمهورية) أن وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، عقد اجتماعا مع مجموعة استشارى وممثلى فريق التحالف المسؤول عن تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان"؛ وذلك لعرض ومناقشة خطة التطوير المبدئية الخاصة بالمشروع، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وأضافت الصحيفة أن الوزير محمد صلاح أوضح أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للإعداد والتجهيز لوضع الخطة الزمنية والتصميم النهائى لتطوير الحديقتين، موضحاً أن هذا المشروع يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، مؤكداً على أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذابا.

وأشارت إلى أن وزير الدولة للإنتاج الحربى أوضح أن "شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" هى المطور الرئيسى للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة فى هذا المجال، بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى.

وعالميا، ذكرت صحيفة (المصرى اليوم) - تحت عنوان (بيلاروسيا تقترح هدنة بلا شروط بين روسيا وأوكرانيا) - أن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، دعا إلى وقف فورى لإطلاق النار وإعلان هدنة بين القوات الروسية والأوكرانية، دون شروط مسبقة، ودون تغيير مواقع القوات وعدم نقل مُعَدات عسكرية من جانب كلا الطرفين من أجل بدء محادثات ومفاوضات للوصول إلى تسوية سلمية دائمة.

وأضافت الصحيفة أن لوكاشينكو، حذر فى خطاب له، أمس، أمام برلمان بلاده، أوكرانيا من شن هجوم مضاد، معتبرًا أن مثل تلك الخطوة ستجعل المفاوضات بين موسكو وكييف مستحيلة، فيما اعتبر أن الدعم الغربى لأوكرانيا قد يقود إلى حرب نووية، مشيرًا إلى أن روسيا غير قادرة على استخدام الأسلحة النووية إلا فى حالة استثنائية.