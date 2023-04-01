حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 2-4-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 09:29 صباحاً - حظك اليوم برج الثور الاحد 2-4-2023

مهنياً: تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك، فحاول الاستفادة من ذلك قدر المستطاع لفتح صفحة جديدة في عملك.

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً .

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل .

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 2-4-2023

مهنياً: مؤشرات إلى عدم التأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج، استمهل الفرص والمواعيد .

عاطفياً: تتخلص من بعض النزاعات العاطفية وخصوصاً اختلاف مواقفك عن مواقف الشريك تجاه بعض الأحداث والأوضاع .

صحياً: الصحة جيدة إجمالاً لكن لا ترهق جسدك، عليك الابتعاد عن الأجوء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك .

حظك اليوم برج السرطان الاحد 2-4-2023

مهنياً: باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم، ويكون ترددك في غير مصلحتك .

عاطفياً: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، فيقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك .

صحياً: نوم الساعات المطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية .

حظك اليوم برج الاسد الاحد 2-4-2023

مهنياً: يفتح هذا اليوم باباً كان مغلقاً أو يتحدث عن تغييرات مفاجئة في مجال عملك.

عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيّاً .

صحياً: استغلّ الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية .

حظك اليوم برج العذراء الاحد 2-4-2023

مهنياً: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك .

عاطفياً: تتخلص من بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، وتعود الثقة الكاملة بينكما .

صحياً: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصاً في ساعات الصباح .

حظك اليوم برج الميزان الاحد 2-4-2023

مهنياً: يبشر هذا اليوم بالأفضل وبالتخلص من بعض المشكلات المهنية المستعصية.

عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة تضيف الإثارة إلى حياتك.

صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 2-4-2023

مهنياً: يحيطك هذا اليوم بالأجواء المهنية الواعدة بعد فترة من الركود والجمود غير الاعتيادي.

عاطفياً: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة .

صحياً: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك .

حظك اليوم برج القوس الاحد 2-4-2023

مهنياً: تحاول منع بعضهم من التلاعب بأعصاب الآخرين، لأن ذلك قد يترك انعكاسات سلبية على العلاقة في العمل .

عاطفياً: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يكنه لك من مشاعر .

صحياً: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنّج الجسدي والفكري .

حظك اليوم برج الجدي الاحد 2-4-2023

مهنياً: يحملك هذا اليوم إلى بعض التفكير الجدي في موضوع وجودي وحياتي مهم جداً.

عاطفياً: تحاشَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً.

صحياً: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو .

حظك اليوم برج الدلو الاحد 2-4-2023

مهنياً: قد تخرج بأفكار وضّاءة، المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وألا تذهب نحو اهمال مسيء اليك .

عاطفياً: تعيش تقارباً مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف .

صحياً: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطاً فتشعر بطاقة كبيرة وبالرغبة في الخروج من البيت والتنزه.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 2-4-2023

مهنياً: يرطّب هذا اليوم الاجواء ويدعوك الى التنازل والتكيّف مع الآخرين .

عاطفياً: أحد مواليد الحمل يعود من الماضي إنما ليدفعك هذه المرة إلى الارتباط بعلاقة عاطفية جدية. .

صحياً: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في السهر فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع .