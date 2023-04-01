وزير الرى يتابع أعمال حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 09:29 صباحاً - الدكتور سويلم :تنفيذ العديد من المشروعات لحماية جوانب نهر النيل من النحر ، وتطوير واجهات النهر ، وأعمال التطهير من الحشائش وورد النيل ، وتكريك المجرى المائى

- نهو كورنيش المنشأة (١) ، والعمل على تنفيذ كورنيش مدينة أخميم وتوسعة الكورنيش الغربى بسوهاج

- العمل على تنفيذ كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا

- الموافقة على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة

- تنفيذ الأعمال طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنية ، والدراسات البحثية لمعهد بحوث النيل

- مواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد ١٥٠٠ كيلو متر

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرا من السيد المهندس/ علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بخصوص أعمال حماية جوانب نهر النيل .

وصرح الدكتور سويلم أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر ، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل ، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل ، وتنفيذ أعمال تكريك لمجري نهر النيل ، ومواجهة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد مايقرب من ١٥٠٠ كيلو متر من أسوان إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقى والغربى.

وأوضح سيادته أنه يجرى حاليا تنفيذ كورنيش واجهة مدينة أخميم بمحافظة سوهاج بإجمالي طول ٢٣٥٠ متر ، كما تم نهو عملية حماية جوانب نهر النيل وعمل كورنيش المنشأة (١) بمركز المنشأة بمحافظه سوهاج بطول ١.٠٠ كم ، كما تجرى عمليه توسعة الكورنيش الغربى بسوهاج بالتكسيات الحجريه (التدبيش) وتنفيذ عمل صناعى أعلى مأخذ محطة مياه الشرب (البربخ) بإجمالى طول ٨٠٠ متر بمركز سوهاج بمحافظه سوهاج ، حيث تتم كل هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج .

كما يجرى تنفيذ عملية إستكمال وتطوير كورنيش النيل بأبو شوشة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا بطول ١٢٧ متر ، وتم الموافقة على أعمال تطوير كورنيش النيل الشرقى بمحافظة قنا بطول حوالى ١٥٠٠ متر ليصبح واجهة حضارية متطورة بالمحافظة حيث تتضمن اعمال التطوير مارينا للمراكب الشراعية ومراسى للفنادق العائمة .

هذا وتتم أعمال تنفيذ الكورنيش من خلال أرنكه الميول ووضع فلاتر من الرمل والزلط يليها أعمال الردم والدمك على طبقات كل ٣٠ سم ويتم أخذ عينات من التربة والأحجار لعمل إختبارات عليها لضمان جودتها ، وذلك طبقا للاشتراطات والمواصفات الفنيه وحسب الدراسات البحثية المعده من معهد بحوث النيل .

الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات على مجرى النهر بكافة محافظات الجمهورية التي تطل على نهر النيل وصولا لنيل بلا تعديات .