بدء صرف المعاشات اليوم بالزيادة الجديدة

جدة - نرمين السيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات أبريل بزيادة بنسبة 15% اعتبارا من اليوم السبت من ماكينات الصرف الآلى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات.





وكان وجه الرئيس السيسى الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. وبالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وبالنسبة لحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. وبالنسبة لحاملى درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً

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