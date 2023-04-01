التموين تبدأ صرف السلع المدعمة مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية اليوم

جدة - نرمين السيد - تبدأ اليوم السبت منافذ صرف السلع التموينية فى صرف مستحقات ‏المواطنين من السلع على بطاقة الدعم وقال روؤساء شركتى الجملة ‏‏( العامة – المصرية ) انه تم صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الارز ‏والزيت والسكر والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع ‏الاخرى لمنافذ الصرف سواء بدالى التموين او جمعيتى لصرفها ‏للمواطنين على بطاقة الدعم.





وصرح المتحدث الرسمى للوزارة ‏معاون الوزير الدكتور أحمد كمال، بأن الوزارة تضخ يومياً فى ‏منظومة السلع التموينية ما يصل الى 4 الاف طن سكر، وما يقارب ‏الـ 3 الاف طن زيت طعام، وألف طن ارز، وألف طن مكرونة، ‏وغيرها من السلع الاخرى على المنظومة.

وأكد كمال أن وزير ‏التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة ‏التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول ‏الدعم الى مستحقيه، واضاف احمد كمال ان نصيب الفرد ‏من السكر على بطاقة الدعم 2 ك، وبحد اقصى 8 ك على البطاقة الـ 4 ‏افراد، ونصيبه من الزيت 1 زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد اقصى 4 ‏زجاجات على البطاقة الاربع افراد، اما بالنسبة للارز فى البطاقة التى ‏يتعدى عدد افرادها الثلاثة 2 ك، او ما قل عن ذلك 1 ك فقط.

وأشار إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من ٤ مليارات جنيه ‏شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة ‏التموينية.‏