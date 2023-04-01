وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال، بأن الوزارة تضخ يومياً فى منظومة السلع التموينية ما يصل الى 4 الاف طن سكر، وما يقارب الـ 3 الاف طن زيت طعام، وألف طن ارز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الاخرى على المنظومة.
وأكد كمال أن وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة التموينية، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم الى مستحقيه، واضاف احمد كمال ان نصيب الفرد من السكر على بطاقة الدعم 2 ك، وبحد اقصى 8 ك على البطاقة الـ 4 افراد، ونصيبه من الزيت 1 زجاجة عبوة زنة 800 جم بحد اقصى 4 زجاجات على البطاقة الاربع افراد، اما بالنسبة للارز فى البطاقة التى يتعدى عدد افرادها الثلاثة 2 ك، او ما قل عن ذلك 1 ك فقط.
وأشار إلى أن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من ٤ مليارات جنيه شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع على المنظومة التموينية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين تبدأ صرف السلع المدعمة مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.