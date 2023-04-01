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جدة - نرمين السيد - وتشهد المباراة النهائية للدورة الرمضانية مواجهة بين فريق نجمة سيناء وفريق البطل أحمد المنسى، ومن المقرر توزيع جوائز مالية قيمة على الفرق الفائزة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تكريم عدد من أسر الشهداء بكافة مراكز شمال سيناء تقديرًا لبطولاتهم وتضحياتهم فى مكافحة الإرهاب وذلك فى إطار الإحتفال بذكرى إنتصار العاشر من رمضان وفى ظل تطهير أرض الفيروز من الإرهاب الغاشم وعودة الأمن والأمان.
كما يقوم المجلس بتوزيع عدد 5000 حصة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظة شمال سيناء بمناسبة شهر رمضان المبارك.
يأتى ذلك بالتعاون مع مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى كنوع من التشبيك فى سبيل توصيل الخدمات الحقيقية للمستحقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت شعار «وطن واحد».. قطار الخير يعود لأهالى سيناء فى ذكرى العاشر من رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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