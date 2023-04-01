الداخلية تكشف حقيقة وفاة طبيب بقسم شرطة جمصه: الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 1 أبريل 2023 01:31 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله من إدعاءات بشأن وفاة "طبيب نفسى" أثناء حبسه إحتياطياً بقسم شرطة جمصة بالدقهلية، نتيجة عدم تقديم الرعاية الصحية له.

وأوضح المصدر الأمنى بأنه بتاريخ 28 فبراير الماضى توفى عامل "نزيل بإحدى مراكز العلاج من الإدمان والأمراض النفسية الخاصة الكائنة بدائرة القسم"، وباستدعاء المدير المسئول "طبيب أمراض نفسية" قرر أن المتوفى نزيل بالمركز وكان يعالج من الإدمان، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر والمجلس الإقليمى للصحة النفسية بالإنتقال للمركز السالف الإشارة إليه لإجراء المعاينة اللازمة.

واضاف المصدر الأمنى أنه عقب ذلك وجهت النيابة العامة للمدير المسئول تهمتى تقديم مواد ضارة للعامل المذكور أدت إلى وفاته، وعدم إستيفاء إجراءات ترخيص المنشأه الطبية المشار إليها، وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية.

وبتاريخ 6 مارس شعر الطبيب المذكور بحاله إعياء وتم نقله على الفور إلى مستشفى جمصة المركزى لتلقى العلاج إلا أنه توفى، وورد تقرير من المستشفى يفُيد بأن الوفاة طبيعية ونتيجة أزمة تنفسية حادة.

وقال المصدر أنه بسؤال زوجة المتوفى وهى طبيبة بشرية، لم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.