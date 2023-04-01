الإفتاء: الصائم لو نام النهار كله فصومه صحيح

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أنه لا شكَّ أنَّ ثواب الصائم على قدر مشقته فى الصوم؛ لقول النبى صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضى الله عنها: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ».

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