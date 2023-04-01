القباج: تشهد افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديدة بالشيخ زايد

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتاح أعمال المرحلة الأولى لمستشفى بهية الجديدة بالشيخ زايد التابع لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى، بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وعدد من الشخصيات العامة.





وتفقدت القباج والحضور أعمال المرحلة الأولى من المستشفى وأطلعت على الأجهزة المطورة بداخله والخدمات التى يقدمها والعيادات الخاصة بالكشف المبكر والجراحة وتلقى العلاج.

ويقام المستشفى الجديد على مسطح أرض يبلغ 6000م2 تم تخصيصها لمؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بقرار من مجلس الوزراء، حيث يتكون المستشفى من 3 بدروم وأرضى و4 أدوار متكررة بإجمالى 8 أدوار وبمسطح إجمالى 35 ألف م2، وتم وضع حجر الأساس فى نوفمبر 2020م، وتم الإنتهاء من أعمال الأساسات والهيكل الخرسانى بالكامل فى 500 يوم.

كما تم الانتهاء من جميع أعمال المبانى وتشطيب الواجهات، وكذلك تشطيب المرحلة الأولى فى 500 يوم، وتتكون المرحلة الأولى من وحدتى للكشف المبكر بإجمالى 10 أجهزة سونار وجهازين ماموجرام، فضلا عن عيادات الكشف والجراحة وعيادات العلاج الكيماوى، وكذلك قسم الدعم النفسى وأنشطة المحاربات، والغرف الإدارية اللازمة.

ومن المنتظر افتتاح المرحلة الثانية مع نهاية عام 2023 والتى تشمل غرف العمليات والإقامة والطوارئ والعناية المركزة والمعامل والصيدلية وأقسام الأشعه التشخيصية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى استطاعت أن تحول الألم إلى أمل، والأمل إلى عمل، معتبرة أن بهية ليست مستشفى فقط، كما أن المجتمع المصرى بأكمله ساند بهية كى تحقق حلمها.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى أخذت منحى تكافؤ الفرص التعليمية والصحية للأولى بالرعاية، وتساهم فى تغطية نفقات العلاج بصفة خاصة للأمهات والأطفال والأسر تحت خط الفقر، خاصة أن الاستثمار فى الصحة يقى الأسر من الوقوع فى الفقر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تشعر بمسئولية مجتمعية نحو صحة الأولى بالرعاية، وأن مصر لديها مجتمع مدنى قوى يعلم ماذا يفعل، وأصبح أكثر من أى وقت مضى يتميز بالعلمية وبالدراسة ويتحسب قواعد الاستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة لا تقدم دعما نقديا فقط، وإنما تهتم بالصحة والتعليم للأبناء، من خلال برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة".

وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة على دعم الخدمات الطبية فى المؤسسات الطبية التى تساهم فى علاج الأطفال والمرأة والأسر من غير القادرين، حيث قدمت دعما خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 19 مستشفى "حكومى وأهلى"، بتكلفة تزيد على 200 مليون جنيه مصرى من خلال بنك ناصر الاجتماعى والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى ومن بين تلك المستشفيات التى تم تدعيمها مستشفى بهية بالشيخ زايد لعلاج سرطان الثدى، ومستشفى الباقيات الصالحات لعلاج مرضى آلزهايمر، ومستشفى الناس لعلاج القلب، ومعهد الأورام، ومستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومستشفى القصر العينى، وحضانات المبتسرين بقنا، ومركز الغسيل الكلوى بحجازة بقنا، ومستشفى نصر النوبة بأسوان، ومستشفى المبرة بأسيوط.