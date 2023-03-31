الزمالك خرج من دوري الأبطال واحتفل برباعية في المريخ السوداني

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 11:24 مساءً - حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالى..فى المقدمة، الترجى التونسى 10 نقاط،وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السودانى فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

أحداث المباراة

وسجل الزمالك هدفين فى شباب المريخ السودانى فى أول 3 دقائق من انطلاق المباراة، افتح التسجيل للزمالك مصطفى شلبى فى الدقيقة الأولى قبل أن يضيف ناصر منسى الهدف الثانى فى الدقيقة الرابعة.

وفى الدقيقة 7 قلص رمضان عجب لاعب المريخ الفارق وسجل هدف لفريقه فى شباك محمد صبحى، وواصل الزمالك الضغط وأهدر حسام عبد المجيد فرصة هدف ثالث لفريقه فى الدقيقة 12، وحصل على بطاقة صفراء.

واصل الفريقان المحاولات على مرمى الأخر، حيث يبحث الزمالك عن زيادة حصيلة الأهداف، فيما يرغب المريخ السودانى فى تسجيل التعادل مع الفارس الأبيض.

مع بداية الشوط الثانى سجل نوح الجزولى لاعب المريخ هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 48، ثم نجح باولو سيرجو هدف التقدم للفريق السودانى فى الدقيقة 55.

وفى الدقيقة 64 سجل ناصر منسى هدف الزمالك الثالث ليتعادل لفريقه أمام المريخ، ودخل محمود عبد الرزاق شيكابالا أرض الملعب بديلاً لسيف جعفر فى الدقيقة 67، واستمرت محاولات الزمالك والمريخ لتسجيل هدف التقدم، وفى الوقت بدل الضائع يسجل ناصر منسى الهدف الرابع لفريقه، والثالث له.

وضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - أحمد بلحاج - سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وعمر جابر ومحمد طارق و محمود شبانة ومحمد حسام "بيسو" و عبد الله محمد و محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه