نشاط الرئيس السيسى اليوم الجمعة (فيديو)

وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددٍ من كبار رجال الدولة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة، وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وعددٍ من الضباط وضباط الصف والجنود.
والتقى الرئيس السيسى، عقب أداء الصلاة مع كبار قادة القوات المسلحة، حيث تقدم بالتهنئة للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الشعب المصرى العظيم يُقدر الجهود والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة دفاعًا عن آمن مصر وسلامتها.
وأوضح أن رجال القوات المسلحة يمثلون امتداد لجيل أكتوبر فى تأدية واجبهم بأعلى مستويات التفانى والإخلاص والكفاءة من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته وتعزيز مسيرته نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.
كما تناول اللقاء عددًا من أهم الموضوعات المطروحة على كافة الأصعدة محليًا وإقليميًا ودوليًا، خاصةً فى ضوء ما يشهده العالم من تطورات سياسية واقتصادية متلاحقة، بالإضافة إلى جهود مصر المتواصلة لتعزيز الاستقرار والتنمية فى المنطقة.
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