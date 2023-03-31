الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية للمواطنين بالواحات البحرية

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جدة - نرمين السيد - قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "بطاطين- عبوات مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين.
كما تم توقيع الكشف الطبىعلى عدد من الأهالى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم تسليم عدد 2 كرسى متحرك لحالتين من ذوى الهمم.
وفى إطار حرص الوزارة على إعتماد كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم إستخراج بطاقات الرقم القومى، واستصدار تراخيص مركبات لعدد من الأهالى، وكذا تقديم خدمات تراخيص المرور المختلفة للمواطنين.
وقد لاقى ذلك قبولا وإستحسانا من الأهالى مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن، ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.
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