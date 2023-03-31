حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - 1) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأشار الوزير أن المجلس وافق على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفنى للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعى).

وأكد المجلس على استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية "فنية - موسيقية - المسرح التربوى" - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة "فنون – عمارة" - التربية "فنية – موسيقية").

ووافق المجلس على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارا من القبول فى العام الجامعى 2023/2024.

2) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعا مع عدد من المستشارين والملحقين الثقافيين لدول (الكويت، الإمارات، العراق، اليمن، الأردن، سوريا، فلسطين، السودان، موريتانيا، جيبوتى، جنوب السودان، الصومال، نيجيريا، غينيا، بوركينافاسو، جرز القمر، زامبيا، تشاد) لبحث أوجه التعاون المشترك فى تطوير منظومة الوافدين المصرية.

وأشار الوزير إلى أن منظومة التعليم العالى المصرية قطعت شوطا كبيرا فى مجال التطوير والتحديث بوجه عام، لتكون قادرة على الوفاء بدورها وأداء رسالتها الأكاديمية والمجتمعية على النحو المنشود، وتستطيع تقديم ما يناط بها من الخدمات لطلابها المصريين والوافدين، وباحثيها، والمجتمع، وتلبى عمليات التنمية، وسوق العمل المحلية، والإقليمية، والدولية.

3) عقد مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعا، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المعهد.

وأكد وزير التعليم العالى على الأهمية التى توليها الدولة لدعم ملف البحث العلمى فى مصر، مشددا على الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية والمعملية، والأجهزة بمعهد بحوث البترول، لدعم قطاع الصناعة فى مصر، مشيرا لأهمية الدور المجتمعى والخدمى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع، وربط البحث العلمى بالصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادى على المجتمع.

4) عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عمر الحسينى، عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور حسام الدين عبدالفتاح، عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور أكرم فاروق، وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور طارق إبراهيم، مدير معهد دعم التصميمات المعمارية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن فريد حمزة، مساعد وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتخطيط الاستراتيجى.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى وقت سابق، بأن تتولى جامعتا القاهرة وعين شمس، من خلال كليتى الهندسة بهما، وضع تصور حضارى لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائرى، وذلك فى ضوء التجهيز لافتتاح المتحف المصرى الكبير، إذ يعد الطريق الدائرى أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف.

5) عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأشار الوزير إلى أهمية التعاون مع رجال الاقتصاد والقطاع الخاص، وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرا إلى أهمية الدور المجتمعى والخدمى لمؤسسات التعليم العالى فى مجالات الصناعة.

6) التقى الدكتورة أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بقيادات وموظفى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى إفطار جماعى.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات التأمين الصحى الشامل على جميع العاملين بالوزارة والذى يتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان.

وأوضح الوزير أن الموظفين لن يتحملوا أى تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوى، كما يحصل مرضى الأمراض المزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج، ومقدما الشكر لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس الذى ساعد فى استخراج الكارنيهات لجميع موظفى الوزارة، متمنيا أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة والعافية.