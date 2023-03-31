حصاد وأنشطة وزارة التضامن الاجتماعى فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - السبت 25 مارس

- التضامن الاجتماعى بالدقهلية، بالتعاون مع مؤسسة العنانى للتنمية الإنسانية، تطلق قافلة طبية للكشف على العيون للأسر الأولى بالرعاية بمركز "دماص" والقافلة تنتهى من فحص أكثر من 250 مواطنا وتحويل 80 مريضا لاجراء عمليات مياه بيضاء.

- للعام الثالث على التوالى، التضامن الاجتماعى تعلن عن استمرار العمل بمرصد الدراما الاجتماعية لرصد القضايا المجتمعية الخاصة بالطفل والمرأة والأسرة تحت مظلة ببرنامج "وعى" لمتابعة دراما رمضان لعام 2023.

الأحد 26 مارس

- أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، ووالى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإدمان والتعاطى، ووزيرة التضامن الاجتماعى يطلقون أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات لتعزيز التعاون العربى فى هذا الشأن.

- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى لمتابعة موقف الصرف لمستحقى النفقة وللتنسيق مع اللجنة المعنية بدراسة قانون "صندوق دعم الأسرة المصرية.

- التضامن الاجتماعى تتوسع فى خدمات أسر حلايب وشلاتين، وتنسق مع المختصين بمجلس الوزراء فى الإعداد لحملة مكثفة من الدعم النقدى والغذائى ومشروعات تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية.

- التضامن الاجتماعى تنتهى من توقيع أكثر من 200 عقد للوحدات السكنية المخصصة لأبناء مصر من دور الرعاية بعد إتمامهم السن القانونى للعيش باستقلالية استعدادا لتسليمهم للأبناء فى احتفال موسع آخر شهر رمضان المبارك.

الإثنين 27 مارس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن عن تقدم 22 ألف مواطن ومواطنة لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1444ه- 2023م، وإجراء القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من إبريل المقبل.. والقباج تصرح: انتهينا من كافة التعاقدات مع الجانب السعودى ومفاوضات ناجحة للحصول على خدمات ممتازة بأسعار اقتصادية.

- القباج وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تستقبل وفد منظمة التعاون الاسلامى فى إطار الأعمال التنسيقية لاستضافة مصر للمؤتمر الوزارى الثانى للتنمية الاجتماعية.

- التضامن الاجتماعى، بالشراكة مع الأوقاف، يتابعون عملية توزيع 1،5 مليون كرتونة غذاء للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المعظم، والتعاون يمتد فى صكوك الأضاحى فى إطار حرص الوزارتين على السماهمة فى التأمين الغذائى للفئات الأولى بالرعاية.

- برنامج الألف يوم الأولى يصل إلى 63 ألف طفل تم استخراج بطاقات متابعة صحية لهم بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، والأمهات تحضرن جلسات التوعية وكشوفات الصحة الإنجابية.

الثلاثاء 28 مارس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر فى إطار بروتوكول تعاون مشترك، وتصطحبها فى جولة تفقدية لزيارة أحد المراكز العلاجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.

- ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والامان الاجتماعى تمثل وزارة التضامن الاجتماعى بالوفد المصرى المشارك بورشة عمل منظمة العمل الدولية بجنيف وتستعرض التجربة المصرية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل ومواجهة جائحة كوفيد-19.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تكثف نشاطها وتنفذ ورشة للمشروعات الصغيرة بكفر الشيخ، وورشة للصحة النفسية بجامعة بنها، وأخرى حول الإبتزاز الإلكترونى بجامعة قناة السويس.

- التضامن الاجتماعى تتعاون مع التموين والتجارة الداخلية فى استكمال استخراج بطاقات الدعم الغذائى ودعم الخبز للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة".