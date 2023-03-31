بمناسبة ذكرى نصر 10 رمضان.. الرئيس السيسي يلتقى كبار قادة القوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 04:27 مساءً - أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي فى القاهرة الجديدة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وعقب أداء الصلاة، التقى الرئيس السيسى مع كبار قادة القوات المسلحة. وكان الدكتور الشحات السيد عزازي، أكد فى خطبة الجمعة، أن يوم العاشر من رمضان هو يوم من أيام الله نذكر فيه نصر الله تعالى لنا ولأمتنا التي استعانت بربها فكان الله لها معينًا ونصيرًا، مستدلًا بقول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم».

وقال الدكتور «عزازي»، إن أرض سيناء هي أرض عزيزة غالية، تجلى عليها رب العالمين، وخطى فيها الأنبياء، ومن أجل ذلك بذل الجنود المصريون دماءهم الغالية فرفع الله لهم الراية ورد لهم وبهم العزة والكرامة، ثم جاء نصر الله للمصريين.