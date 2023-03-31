منى زكى داخل سيارة السجن.. شاهد كواليس مسلسل "تحت الوصاية" فى الإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 03:30 مساءً - شهد كورنيش الإسكندرية اليوم الجمعة، تواجد النجمة منى زكى لتصوير عدد من مشاهد مسلسلها "تحت الوصاية" الذى يعرض حاليا فى شهر رمضان، حيث قامت النجمة مني زكي بتصوير مشاهد لها، وهي ترتدى ملابس السجن البيضاء، ومعها 4 سيدات آخريات، وتمت تصوير المشاهد من أمام مجمع محاكم الإسكندرية ومحكمة الإسكندرية الابتدائية، بمنطقة كورنيش وسط المدينة.

وتدور قصة مسلسل تحت الوصاية في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش "حنان" وزوجها "عادل" الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، وامتهان "الصيد" والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت شركة ميديا هب سعدي – جوهر طرحت المسلسل في شهر رمضان مسلسل تحت الوصاية ، الذي كشف عن هروب منى زكى بصحبة ابنها وابنتها من شىء ما، فضلا عن طرح البوستر الرسمي للعمل والذي تصدرته "منى زكي" وظهرت مرتدية للحجاب.

تصوير مشاهد من مسلسل تحت الوصاية بالإسكندرية

جانب من أعمال تصوير مشاهد مسلسل تحت الوصاية

مشاهد من مسلسل تحت الوصاية بالإسكندرية