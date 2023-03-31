استمرار تطوير كورنيش المريوطية وطريق سقارة السياحى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتحول المشهد بكورنيش ترعة المريوطية بالقرب من شارع الهرم فى محافظة الجيزة، لمظهر حضارى مختلف تماما، بعد تغطية جزء من الترعة لتوفير مساحة بديلة لنقل موقف السيرفيس، بعيدا عن الطريق الرئيسى، الأمر الذى نال إعجاب الكثيرين. وامتد التطوير فى اتجاه منطقة سقارة، ليشمل بناء أسوار وتدبيش جانبى الترعة، بحيث تظهر بمظهر حضارى.

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