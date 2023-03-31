تنبيهات مهمة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة 2023

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" هذه التعليمات فى السطور التالية:

تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة 2023

- المواد ذات الفرعين: مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية+ التفاضل والتكامل) ، مادة الرياضيات التطبييقة ( الديناميكا+ الاستاتيكا)، مادة الاقتصاد والإحصاء (الاقتصاد+ الإحصاء).

- إذا حصل الطالب على الدرجة النهائية فى أحد الفروع وتغيب عن الفرع الآخر، يكون الطالب ناجحا فى هذه المادة، حيث إن نجاحه بالدرجة النهائية فى فرع واحد يؤدى إلى نجاحه فى المادة بالنهاية الصغرى، وفى حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى فى المادة، يعتبر الطالب راسبا فى هذه المادة ويؤدى الامتحان فى الفرعين معا.

- فى حالة إلغاء الامتحان فى أحد فرعى المادة يؤدى الطالب الامتحان فى الفرعين معا.

- فى حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه فى أحد فرعى المادة للدور الثانى بالدرجة الفعلية، يؤدى الطالب الامتحان فى الفرع المؤجل فقط.

- لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثانى الثانوى.

- لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية التى أدى الامتحان فيها فى الصفين الأول والثانى الثانوى.

- لا يسمح لأى طالب بأداء الامتحان فى غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس.

- آخر موعد لتسليم طلاب المنازل الاسمارات الإلكترونية للجان النظام والمراقبة، يوم الخميس الموافق 6 أبريل 2023، ولن يتم قبول استمارة لأى طالب تخلف عن هذا الموعد مهما كانت الأسباب.

امتحانات الثانوية العامة 2023

واعتمد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 - 2023، الدور الأول.

وبحسب الجدول الرسمى، تنطلق الامتحانات يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية، ويتخلل الامتحانات إجازة عيد الأضحى، اعتبارا من 27 يونيو 2023، إلى 1 يوليو 2023، وتنتهى الامتحانات يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

وتجرى الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، ويكون التصحيح لجميع الأسئلة سواء الاختيار من متعدد أو المقالية إلكترونيا بنسبة 100%.

وينقسم الامتحان إلى 85% أسئلة اختيار من متعدد (موضوعية)، و15% أسئلة مقالية قصيرة، ويؤدى الطلاب الامتحان بنظام Open book حيث تسلمهم الوزارة كتيب مفاهيم يتضمن أبرز القوانين والخرائط والصور والمفاهيم المتعلقة بالمنهج، حتى يتفرغ لفهم محتوى كل مادة بعيدا عن الحفظ.