فى اليوم العالمى.. الصحة تعلن أرقام الدرن والإصابات الصدرية بمصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للدرن، تحت شعار «نعم نستطيع القضاء على الدرن» بمشاركة وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، للاحتفال باليوم العالمى للدرن، تأكيداً على أهمية مواصلة الجهود لمكافحة هذا المرض ومعرفة طرق انتشاره والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة وكيفية العلاج، والتخلص من تداعياته وآثاره، من خلال تكاتف كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية.

وفى كلمته، أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الطبية والوقائية، بما تم إنجازه بمستشفيات الصدر والحميات والتدابير الوقائية التى اتخذتها الحكومة المصرية لارتفاع نسب علاج المرضى لتتجاوز 88% خلال عام 2022.

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أهمية التعاون بين وزارة الصحة والسكان، والمنظمات الدولية فى مجال مكافحة الدرن، حيث تم تحديث الأدلة الاسترشادية لمكافحة الدرن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وتدريب أطباء الصدر عليها فى مختلف محافظات الجمهورية من خلال برنامجين تدريبيين، كما تم تنفيذ برنامجا تدريبيا عن مكافحة الدرن وفيروس كورونا، والأمراض التنفسية الأخرى لمتدربين من 8 دول أفريقية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية والذى يعد امتداد لتدريب العاملين فى برامج مكافحة الدرن بدول إقليم الشرق المتوسط، على مدار 12 عاما.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فى تنفيذ برامج تدريبية بمديريات الشئون الصحية عن الجودة بمستشفيات الصدر وأساسيات الطب الرئوى، وإدارة المخاطر، كما تم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتعزيز أهداف التنمية المستدامة فى مجال مكافحة الدرن والإيدز وتقوية التعاون للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة من خلال الترصد واكتشاف حالات الدرن والدرن المقاوم للأدوية وتقوية المعامل الدرنية.

وأكد «عبدالغفار» مواصلة تكثيف وتعزيز الجهود من أجل رفع مستوى الوعى الصحى حول مرض الدرن «السل» الذى يُعتبر من الأمراض المعدية التى تم محاصرتها والقضاء عليها فى العديد من دول العالم، حيث تم تدريب فرق المثقفين الصحيين بالمحافظات على دليل الدرن والدرن الكامن، لرفع وعى مرضى الغسيل الكلوى المصابين بالدرن الكامن بكيفية الوقاية وطرق العلاج، حيث تم تقديم التوعية لنحوّ 70 ألف من المرضى وذويهم المترديين على وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات ومراكز الغسيل الكلوى خلال شهرين .

وأوضح أنه طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فقد نجح البرنامج القومى لمكافحة الدرن فى تقليل معدلات الإصابة إلى 10 حالات لكل 100 ألف من السكان والذى يمثل نحو 33% من أعداد الإصابات عام 2015 ما يعنى المضى قدمًا نحو تحقيق مصر لأهداف التنمية المستدامة عام 2035، كما يجرى الحرص على تحفيز البرامج التوعوية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى سبيل مواصلة الاستراتيجيات والخطط الوقائية التى تساهم فى إذكاء ونشر الوعى المجتمعى اللازم.

ومن جانبه، أشار الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إلى إجراء 390 ألف و102 أشعة بمختلف أنواعها (عادية ومقطعية وتليفزيونية) للمرضى بمستشفيات الصدر، كما تم عمل 1203 منظار شعبى وصدرى، بالإضافة إلى إجراء 5 آلاف و16 عملية جراحية بأقسام الصدر من ضمنهم 4 آلاف و365 عملية صغرى، و96 جراحة كبرى، بجانب 66 جراحة ذات مهارة دقيقة.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تم تفعيل العيادات المسائية بـ 18 مستشفى للأمراض الصدرية، كما تم تعميم اختبار الدرن الكامن، ضمن اختبارات الغسيل الكلوى الأساسية بمحافظات المرحلة الأولى (أسيوط – الشرقية – الإسكندرية – الغربية – المنوفية - القاهرة – كفر الشيخ)، حيث تم فحص نحو 10528 مريض غسيل كلوى خلال 5 أشهر بــ 116 مركز غسيل كلوى بـ 7 محافظات.

وقال الدكتور وجدى أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية ورئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر، إن المبادرات الرئاسية للصحة العامة قامت بفحص 1200 مواطن ضمن حملة «صحة الرئة» والتى أطلقتها وزارة الصحة بمدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر المناخ، لافتاً إلى أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض الانسداد الرئوى بين المدخنين، ورفع الوعى لدى المواطنين بخطورة التدخين وضرورة الإقلاع عنه، حيث تتضمن الحملة جمع التاريخ المرضى للمدخنين، وتسجيل أى شكاوى تنفسية خاصةً السعال المتكرر، وقياس وظائف التنفس من خلال جهاز قياس كفاءة الرئة.

وفى كلمة برنامج الأمم المتحدة الانمائى، أكد الدكتور عبدالرازق أبو العلا مدير منحة تعزيز الاستجابة الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة والدرن، أن القضاء على الدرن كمرض يهدد الصحة العامة يتطلب العمل سويا على المحددات الاجتماعية والاقتصادية التى تزيد من تعرض الأشخاص للإصابة به، وذلك من خلال التصدى للأسباب الجذرية للفقر، التى تتضمن السكن غير الملائم وظروف العمل غير الصحية، وأن تكون تدخلات الشركاء داعمة للأكثر فقرا وتهميشا حتى لا يستثنى أحد من خدمات الوقاية، والكشف، والعلاج، مؤكدا تطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى تعزيز واستمرار التعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الدرن، خلال عام 2023 والأعوام التالية للاسهام مع شركاء التنمية فى تحقيق الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الدرن وتحقيق المستهدف من هدف التنمية المستدامة الثالث من أجل القضاء على الدرن.

وقال الدكتور وليد كمال مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز، إنه بالتعاون مع البرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز، يتم فحص مرضى الدرن بالاختبار السريع لاكتشاف إصابات الايدز، كونه أحد عوامل الخطورة الهامة للإصابة بالدرن، حيث تم فحص 5623 مريض درن بالاختبار السريع بنسبة 69.5% من إجمالى مرضى الدرن، كما يتم إرسال عينات أخرى للتأكد من الإصابة بالعدوى المشتركة بين الدرن والايدز، حيث يتم إعطاء العلاج المشترك لهؤلاء المرضى، طبقا للأدلة الاسترشادية .

وعلى هامش المؤتمر الصحفى تم تكريم عددا من شركاء التنمية من المنظمات الدولية، وعدد من المساهمين فى مكافحة الدرن بالمحافظات، تقديرًا للمشاركة الفعالة وجهودهم نحو مكافحة الدرن.