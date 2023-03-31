وزير التعليم العالى: تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - عقدت لجنة سياسات الابتكار اجتماعها الأول برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور ولاء شتا الرئيس التنفيذى لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وضياء عبدالمجيد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وهشام هدارة مستشار الوزير للابتكار؛ لبحث وضع سياسات وطنية للابتكار المُستدام، وربط البحث العلمى والجامعات بالصناعة، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، أكد أيمن عاشور على أن الدولة المصرية تولى أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط المنتج البحثى بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أهمية الدور المُجتمعى والخدمى لمؤسسات التعليم العالى فى مجالات الصناعة.

وأشار الوزير، إلى أهمية التعاون مع رجال الاقتصاد والقطاع الخاص، لافتًا إلى بروتوكول تعاون مع عدة شركات بهدف نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الاسطمبات) فى مصر، مشيرًا إلى أنه جار العمل أيضًا على تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية، بالتعاون بين القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث أنه سيتم الانتهاء من تصنيع هذه السيارة خلال 6 أشهر من الآن.

ولفت أيمن عاشور إلى أهمية تحفيز ودعم المُبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز التواصل مع المجتمع الابتكارى، واكتشاف ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها فى السوق المحلى والدولى، وذلك من خلال انطلاق برنامج اكتشاف المُبتكرين ورواد الأعمال بالجامعات، وذلك فى إطار تشجيع ربط مُخرجات البحث العلمى بالجهات المعنية بالدولة لتحويلها لمُخرجات تخدم الاقتصاد الوطنى.

وأشار الوزير إلى أن صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ يقدم العديد من المبادرات والمشروعات؛ لمساعدة المُبتكرين والمُبدعين فى إيجاد الأفكار الأكثر قوة والتى يمكن تبنيها وتحويلها لشركات ناشئة؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمُساهمة فى بناء الاقتصاد الوطنى وتنمية السوق المحلى والدولى.

وأوضح عاشور أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار، يعُد أحد المبادئ الأساسية التى ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، كخارطة طريق ترسم ملامحه خلال الفترة المقبلة لتحقيق «رؤية مصر 2030»، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المُتميزة، وبناء نظام بيئى قوى يُسهم فى تطويرها.

وخلال الاجتماع، ثمن الوزير دور مبادرة "ابدأ" فى تطوير الصناعة المصرية؛ لدفع قطاع الصناعة فى مصر إلى آفاق جديدة، فضلًا عن مساعدة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المصانع المُتعثرة لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات المصرية.

ومن جانبه، أكد هشام هدارة مستشار الوزير للابتكار على أهمية وضع سياسات وطنية للابتكار لربط البحث العلمى والجامعات بالصناعة، واحتياجات الدولة وخطة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والمُستفيدة من البحث العلمى فى الصناعة والاستثمار والاتجاهات العملية الخاصة بالبحوث المصرية؛ لتحقيق فلسفة البحث العلمى فى الصناعة.