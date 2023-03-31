«الرعاية الصحية»: نجاح استئصال ورم بالمخ فى مستشفى رأس سدر المركزى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح عملية استئصال ورم بالمخ، وذلك لأول مرة بمستشفى رأس سدر المركزى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وتحت مظلة التأمين الصحى الشامل.





وأوضح بيان الهيئة: كانت المريضة البالغة من العمر 73 عاما تعانى من انخفاض بدرجة الوعى مع تاريخ مرضى لمرض السكرى وارتفاع ضغط الدم مع وجود جلطة وريدية حادة بالطرف السفلى، وهو ما يمثل خطورة عند إجراء الجراحة، وتم عمل الفحوصات اللازمة للمريضة على الفور وتبين وجود ورم بالمخ ضاغط على مراكز المخ الحساسة، وعلى الفور تم استكمال الفحوصات الطبية وإعداد وتجهيز المريضة لإجراء الجراحة.

وأشار البيان إلى نجاح جراحة استئصال الورم للمريضة، وتم متابعة حالتها حتى خروجها من الرعاية المركزة واستقرار حالتها الصحية وتماثلها للشفاء التام، علما بأن المريضة خرجت من المستشفى كاملة الوعى دون أى مضاعفات.

واستكمل: تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر الأطباء المتميزين فى تخصص جراحة المخ والأعصاب، فكان على رأس الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة، الدكتور محمد سعيد السنافيرى، استشارى جراحة المخ والأعصاب، مدرس بكلية طب المنوفية، والمشرف العام على الأقسام الجراحية والعمليات بهيئة الرعاية الصحية، والدكتور كريم الصاوى، اخصائى جراحة المخ والأعصاب، مدرس مساعد بكلية طب القصر العينى، وبمشاركة الدكتور علاء عياد، استشارى التخدير والرعاية المركزة وأستاذ مساعد بكلية طب المنوفية.

وأوضح بيان الهيئة، أن مستشفى رأس سدر المركزى، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، تقوم بتقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة العالمية، من خلال 15 قسما وتشمل أقسام «الاستقبال والطوارئ، رعاية القلب، الرعاية المركزة، الرعاية المتوسطة، الحضانات، الغسيل الكلوى، قسطرة القلب، العمليات، الداخلى، الأشعة، بنك الدم، المعامل، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعى، الصيدلية إضافة إلى غرف التعقيم المركزى والمطبخ والمغسلة".

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى رأس سدر المركزى، فى القسم الداخلى 46 سريرا، قسم الاستقبال والطوارئ 16 سريرا، كما تضم الرعايات بكافة مستوياتها 11 سريرا، بإجمالى 73 سريرا، إضافة إلى 6 غرف للعمليات والإفاقة، فضلا عن 8 حضانات يحتويها قسم الحضانات والأطفال المبتسرين وحديثى الولادة، بالإضافة إلى 9 ماكينات الغسيل الكلوى، لتقديم الخدمة الطبية فى كافة التخصصات الطبية وبأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء.