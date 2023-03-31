تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ وصول الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مطار القاهرة الدولى على متن طائرة خاصة من مالطا.





وبعث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر برسالة طمأنة إلى محبى العالِم الجليل فى داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة ويخضع للعلاج والإشراف الطبى فى إحدى مستشفيات القاهرة. ولفت إلى أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يتابعان حالته منذ وصوله بسلامة الله إلى أرض الوطن. ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لجهودها المخلصة فى متابعة الدكتور أحمد عمر هاشم، فلها كل الشكر والتقدير هى وفريق العمل الدبلوماسى فى السفارة المصرية بمالطا.

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