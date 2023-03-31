شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى انتصار العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورجال القوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصرى العظيم، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.





وأكد شيخ الأزهر أن العاشر من رمضان سيظل رمزا للتعبير عن العزة والكرامة والتضحية، وما قدمه أبطالنا البواسل من جنود وضباط القوات المسلحة من تضحيات على مدار التاريخ، كما ستظل هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مصري دليلا على بسالة قواتنا المسلحة التى سطرت فى هذا اليوم ملحمة تاريخية لتحرير الأرض واستعادة الكرامة، وأن جيش مصر سيظل دائما درعها وحصنها المنيع، الذى يبذل الغالى والنفيس لحماية كل شبر من أرض مصر. ودعا جموع أبناء الوطن لاستلهام روح تلك الانتصارات التاريخية؛ للمشاركة الفاعلة فى بناء الوطن ونهضته ورفعته، سائلا المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

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