العزازي: جنودنا آمنوا بالله ووطنهم فعبروا من الهزيمة إلى النصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 02:24 مساءً - نقل التليفزيون المصري شعائر خطبة الجمعة الثانية من رمضان من رحاب مسجد المشير طنطاوي بالتجمع، بمحافظة القاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما حضر خطبة الجمعة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد محتار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وبدأت شعائر الجمعة الثانية من رمضان بتلاوة قرآنية للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وخطيبا الدكتور الشحات العزازي من علماء الأوقاف، وذلك تحت عنوان:"الصوم وأثره في تربية النفس".

وقال الدكتور الشحات العزازي، في خطبة الجمعة، إن ذكرى نصر العاشر من رمضان يتجدد لنا على مر الأيام، ليحيي الله فينا ما قاله الحبيب النبي (إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا منها جندا كثيفا فإنهم من خير أجناد الأرض لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة).

وأضاف، العزازي في خطبة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، أن جنود مصر رجال آمنوا بالله فضحوا في سبيله وآمنوا بوطنهم فعبروا من الهزيمة إلى النصر، همم عالية لا تنحني إلا لله.

كما تابع: هنا حي على الفلاح، فإذا خرجت من هنا حي على الكفاح، فعمر وثمر وابن وارفع، فيد تبني ويد تحمل السلاح، حفظ الله جند مصر.