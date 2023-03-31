البابا فرنسيس يعتمد انتخاب مطرانين لإيبارشية الإسماعيلية والقوصية

جدة - نرمين السيد - ولد الأب متى فى 19 فبراير 1971 بمحافظة أسيوط، وحصل على بكالوريوس خدمة اجتماعيّة من جامعة أسيوط فى عام 1993.

درس الفلسفة فى إكليريكيّة القديس لاون بالمعادى وعُيّن كاهن لرعيّة السيدة العذراء بالنخيلة لمدة 3 أعوام.

كما عُيّن كاهن لرعيّة الأقباط الكاثوليك بملبورن - استراليا لمدة 5 أعوام، وعُيّن كاهن لرعيّة الأقباط الكاثوليك بسدنى - استراليا لمدة عام.

ويشغل الآن منصب مدير عام مكتب التنمية الإيبارشى بأسيوط كما نال الدكتوراه الفخريّة "Honoris Causa " من مركز الأمم المتحدة للسلام العالميّ، وقام بتأسيس بيت عنيا المخصص للرياضات الروحيّة بمدينة أسيوط الجديدة.

كما اعتمد البابا فرنسيس انتخاب الأب توماس وليم مطرانا لايبراشية القوصية باسم الأنبا مرقس، وولد الأب توماس وليم 15 أبريل 1967 فى القوصية درس الفلسفة فى إكليريكيّة القديس لاون بالمعادى.

خدم الأب توماس وليم، خلال خمسة وعشرين عاما من الحياة الكهنوتيّة، ككاهن فى كنيسة السيدة العذراء فى كوم اسفحت، وفى كنيسة القديس جرجس فى درنكة، وفى كنيسة السيدة العذراء فى منطقة الحمراء بأسيوط.

عُيّن كاهن لرعية الأقباط الكاثوليك بباريس لمدة عام، ويشغل منصب راعى كاتدرائيّة إيبارشيّة أسيوط، وويشغل منصب وكيل عام الإيبارشيّة.