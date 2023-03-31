طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أنه من المتوقع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، من المتوقع أن تكون مضطربة جدا، مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 22 11

بنهـا 21 12

دمنهور 21 13

وادى النطرون 22 12

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 13

دمياط 19 12

بورسعيد 19 14

الإسماعيلية 22 12

السويس 21 12

العريش 20 12

رفح 19 13

رأس سدر 23 14

نخل 18 09

كاترين 16 08

الطور 22 15

طابا 20 14

شرم الشيخ 23 16

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 18 13

السلوم 19 11

سيوة 20 11

رأس غارب 22 14

الغردقة 23 15

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 18

حلايب 22 17

أبو رماد 22 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 11

بني سويف 21 11

المنيا 20 10

أسيوط 21 10

سوهاج 22 12

قنا 23 13

الأقصر 24 14

أسوان 25 15

الوادى الجديد 23 12

أبوسمبل 25 15