السيسى يؤدى صلاة الجمعة فى مسجد المشير طنطاوى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة منذ قليل.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مسجد المشير طنطاوى لأداء صلاة الجمعة منذ قليل. ويؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الصوم وأثره فى تربية النفس" وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق.

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