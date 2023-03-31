الرئيس السيسي يجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات الشقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 11:28 صباحاً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات، معربا عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.

ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معربا عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعبا، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.