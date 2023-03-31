الرئيس السيسى يوقع قانونا بفتح اعتماد إضافى لموازنة الدولة

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى، قانون رقم 17 لسنة 2023، بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، بقيمة 165 مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.





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