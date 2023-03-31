أكبر مصممين فى العالم.. وزير الإنتاج الحربى يستعرض خطة تطوير حديقة الحيوان

جدة - نرمين السيد - اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، مع مجموعة استشارى وممثلى فريق التحالف المسؤول عن تنفيذ مشروع تطوير حديقتيّ "الحيوان" و"الأورمان" وذلك؛ لعرض ومناقشة خطة التطوير المبدئية الخاصة بالمشروع، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.





وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذى للإعداد والتجهيز لوضع الخطة الزمنية والتصميم النهائى لتطوير الحديقتين.

وقال إن هذا المشروع يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفساً للمواطنين، مؤكداً على أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعاً سياحياً وترفيهياً جذاب.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن "شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" هى المطور الرئيسى للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص والخبرات المحلية والدولية العريقة فى هذا المجال بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير وهو ما يؤكد دعم الدولة لدمج القطاع الخاص بأعمال التطوير والإنشاء بالمشروعات الكبرى.

وأشار إلى أن فريق التحالف الخاص بالمشروع يتمثل فى: (شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء، شركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية، شركة الأهلى فاروس التابعة للبنك الأهلى المصرى)، كما سيتم الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة فى مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التى تعتبر من أكبر مصممى حدائق الحيوان حول العالم وساهمت فى تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة وسيتم الاستعانة أيضاً بشركة World Wide Zoo المتخصصة فى مجال الهيكلة لتدريب العمالة بحديقة الحيوان على رعاية الحيوانات وتربيتها طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان.

من جانبهم، أكد ممثلو تحالف المشروع على حرص القائمين على تنفيذ المشروع على مراعاة الاشتراطات الدولية التى وضعتها الرابطة الدولية لحدائق الحيوان WAZA والرابطة الأفريقية PAAZA، مؤكدين أن خبرات "الإنتاج الحربى" والشركات المتحالفة المشاركة فى تطوير الحديقتين تؤهل لظهور المشروع بالشكل الذى يليق بمكانتهما وعراقتهما، مؤكدين أن التطوير سيحقق طفرة فى الخدمات الترفيهية المقدمة للمواطن المصرى ويعيد مكانة حديقتيّ "الحيوان" والأورمان" كنموذجين للحدائق الرائدة من نوعها فى المنطقة من خلال تطويرهما وتحديثهما بشكل يراعى البيئة الحيوانية والنباتية والأثرية للحديقتين.

وأشاروا إلى أن أطراف التعاقد الرئيسيين بالمشروع هم: (وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الهيئة القومية للإنتاج الحربى).

ونوّه ممثلو التحالف أنه سيتم الحرص على عدم المساس بالمبانى الأثرية والتاريخية وكذا النباتات النادرة بالحديقتين وسيتم تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية التى تتيح للمواطن الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات دون أدنى خطورة تُذكر مع ربط الحديقتين من خلال نفق أرضى.

وصرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن مشاركة الإنتاج الحربى فى مشروع تطوير حديقتيّ الحيوان والأورمان يأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول وتعظيم الخدمات التى يتم تقديمها بشكل أفضل لزوار الحديقتين بما يساهم فى إعادتهما إلى وضعهما السابق لتصبحا من أفضل الحدائق العالمية ولكى تُدرج حديقة الحيوان ضمن الاتحاد الدولى لحدائق الحيوان مثلما كانت مدرجة مسبقاً.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمى إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة ومحمد بكر المستشار الإعلامى للوزير والمهندس ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.