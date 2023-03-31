نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. لقاءات وتوجيهات مهمة لخدمة المواطنين

جدة - نرمين السيد - السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الجمعة الماضى، جولة تفقدية على الأعمال الإنشائية لعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى، مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل فى سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم فى إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضى بالدولة. السيسى يوجه بمواصلة جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، اجتماعا لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر. حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الرئيس السيسى يهنئ نظيره الأوزبكى بحلول شهر رمضان أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية أوزبكستان. وهنأ الرئيس السيسى، نظيره الأوزبكى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيده على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكى الصديق. الرئيس السيسى يوجه صندوق تحيا مصر بتخصيص مليار جنيه لإنهاء قوائم الانتظار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، صندوق تحيا مصر، بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى يتابع الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاثنين الماضى، اجتماعا لمتابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. السيسى يوجه بدراسة مقترح الحوار الوطنى بإشراف القضاء على الانتخابات أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، متابعته باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطنى، موجها الحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بدراسة مقترح الحوار الوطنى المتعلق بالتعديل التشريعى الذى يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. الرئيس السيسى يتابع مشروعات تطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية. وشارك فى الاجتماع الأول الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. السيسى يوجه باستمرار برامج تدريب الأئمة لدعمهم علميا وثقافيا اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف. وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الأوقاف عرض خلال الاجتماع مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، التى تجرى بغرض تأهيلهم دعويا وعلميا وثقافيا، على يد نخبة من كبار المتخصصين فى مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. لقاءات وتوجيهات مهمة لخدمة المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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