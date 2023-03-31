عاجل.. السيسى يهنئ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة لشقيقه الشيخ محمد بن زايد على التعيينات القيادية الجديدة التى أجراها فى دولة الإمارات، معرباً عن خالص التمنيات بأن تعزز هذه الخطوة مسيرة دولة الإمارات نحو المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق، فى ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات.
ومن جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تقديره للفتة الأخوية الكريمة من الرئيس، معرباً عن خالص تمنيات الإمارات، قيادة وشعباً، بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لمصر.
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