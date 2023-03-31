انضمام رموز فكرية وسياسية للحوار الوطنى يتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "كل أطياف المجتمع المصرى.. فى الحوار الوطنى"، قالت صحيفة "الجمهورية"، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، أنه فى إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطنى على مشاركة كل أطياف المجتمع المصرى ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات فى الحوار، جرى عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزى، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.

وأوضح، أنه عقب مناقشات طويلة وبناءة دارت فى تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة فى اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل فى مصر، ومنهم الفنان أحمد عبد العزيز والكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

وخارجيا، وتحت عنوان "شكرى يستعرض جهود تحقيق السلام وتسوية الأزمات بالشرق الأوسط"، نقلت صحيفة "الجمهورية"، عن وزير الخارجية سامح شكرى، تأكيده على العلاقات التاريخية متعددة الأوجه التى تربط مصر بالاتحاد الأوروبى والتى تتشابك فى جميع مجالات التعاون.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الخارجية أمس سفراء الاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسئولى ملفات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز الخدمة الخارجى للاتحاد الأوروبى ويأتى ذلك فى إطار تواجدهم بالقاهرة لعقد مؤتمرهم السنوى.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، قوله، إن اللقاء جاء فى إطار حرص وزير الخارجية على التشاور مع الشركاء الأوروبيين بشأن مختلف قضايا المنطقة واستعراض رؤية مصر تجاهها، بما فى ذلك شرح الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تعزيز الاستقرار ودعم جهود تحقيق السلام وتسوية أزمات الشرق الأوسط، بالإضافة إلى شرح التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى تشهدها مصر.

وبالانتقال إلى صحيفة "الأهرام" نجد أنها تقول تحت عنوان "7.5 مليار جنيه لتأمين الكهرباء لمشروعات تنمية سيناء"، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تخصيص نحو 7.5 مليار جنيه لتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات تنمية سيناء، فى إطار المشروعات الإستراتيجية للدولة.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله، إن الدولة تسابق الزمن، لتحقيق خطة شاملة وطموح طويلة المدى من أجل تأمين استقرار التيار الكهربائى لأهالى سيناء، وتلبية احتياجات المشروعات العمرانية والاستثمارية والسياحية القائمة، وكذلك التوسعات المستهدفة فى هذه القطاعات كأولوية مطلقة، لافتا إلى أن الوزارة تباشر إقامة مشروعات عملاقة جديدة، لتدعيم وتحديث منظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل تحويل سيناء إلى منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان، وربطها بالدلتا والمحافظات.

وعربيا، وتحت عنوان "تزامنا مع «يوم الأرض».. اقتحامات للأقصى وإصابات بالضفة"، قالت صحيفة "الأهرام"، تزامنا مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الـ47 لـ «يوم الأرض»، اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوطنين كثفوا انتهاكاتهم منذ الصباح الباكر لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب وفى الساحات، وقرب باب الرحمة، وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق فى البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد، وعرقلتهم فى طريقهم إلى صلاة الفجر، بعد أن تم إخلاؤه من المعتكفين ليلا.

وقالت، إنه فى الضفة الغربية، أصيب 3 شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التى داهمت بلدة قباطيا جنوب جنين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدتى الزبابدة وجبع، وقريتى مثلث الشهداء ومسلية جنوب جنين.

واقتصاديا، وتحت عنوان "ترتيب مصر يتحسن 34 مرتبة فى مؤشرات التنافسية العالمية"، قالت صحيفة "المصرى اليوم"، أصدر المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستددامة ــ الذراع التدريبية لوزارة آلت خطيط والتنمية الاقتصادية ــ التقرير السنوى لــ "تصنيف مصر فى مؤشرات الحوكمة الدولية 2022 ــ 2023".

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس أمناء المعهد تأكيدها، أن تحسين وضع مصر فى مؤشرات الحوكمة يعد من أهم أولويات عمل المعهد، لافتة إلى أن أولى خطوات تحقيق ذلك هى متابعة وتحليل وضع مصر الراهن وتطوره فى مؤشرات الحوكمة والتنافسية المختلفة.