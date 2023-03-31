مواعيد وضوابط امتحانات شهر مارس لـ صفوف النقل فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى، وحتى الثانى الثانوى، وكذلك جدول أداء المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى.





وعمَّمت المديرية خطابا على الإدارات التعليمية التابعة، بشأن مواعيد بدء الامتحانات، بناء على الكتاب الدوري رقم 10 الصادر بتاريخ 1/2/2023، بشأن اختبارات شهري مارس وأبريل.

وشددت المديرية على عقد الاختبارات فى الجزء الذى تم تدريسه خلال الفترة السابقة للاختبار، وفي جزء من الحصة، ويكون الاختبار على مستوى المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها، ويكون الاختبار في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد به أسئلة تعجيزية أو معقدة، مع الحرص الشديد على تفادي الاخطاء فى وضع الاختبار.

وتعقد الامتحانات خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، الذي يبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2/4/2023.

المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائي

وبحسب توجيهات المديرية، تنتهى امتحانات المرحلة الابتدائية يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل، لتبدأ المهام الأدائية اعتبارا من الخميس الموافق 6 أبريل وتستمر حتى الأربعاء الموافق 12 أبريل 2023.

والمهام الأدائية هى عبارة عن أنشطة وليست امتحانات بالمعنى المتعارف عليه، تستهدف قياس مدى اكتساب الطلاب المهارات التى تدربوا عليها خلال الفصل الدراسى فى كل مادة، ونتائجها تمثل دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة من كل مادة، وقد تم بناؤها بحيث يمكن للمتعلم الانتهاء منها فى زمن قدره حصتين دراسيتين.

وتتصف المهام الأدائية بالوضوح وترتبط بمخرجات التعلم المستهدف تحقيقيها، كما تناسب مستوى المتعلم وطبيعة المادة، وينتج عنها منتج يمكن تقييم الطالب على ضوئه.

وعند تنفيذ المعلم المهام الأدائية عليه مراعاة التالى:

يوضح للطلاب طبيعة المهمة والمنتج المتوقع منه.

يستغرق العمل على المهام الأدائية حصتين دراسيتين متتاليتين.

يشرف المعلم على مراحل تنفيذ المهام خلال الحصص المخصصة.

يمكن للطالب الاستعانة بالكتاب المدرسي أثناء تنفيذ المهام الأدائية.