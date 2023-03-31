المرور تغلق طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى ببنها بسبب هبوط أرضى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 02:24 صباحاً - أغلقت الإدارة العامة للمرور طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى الاتجاه القادم من الإسكندرية وصولا إلى القاهرة بسبب هبوط أرضى بمساحة 3 أمتار طولًا وعرضا بكوبرى ميت برة (كوبرى بنها رقم 3) دائرة شرطة قسم بنها.

وقامت إدارة المرور بإجراء تحويلات مرورية إلى ما قبل أسفل الإقليمى لإجبار السيارات باتخاذ مطلع الإقليمي لمسافة 500 متر ثم النزول مرة أخرى والعودة إلى الطريق الزراعى بعد تجاوز منطقة الهبوط، وتم تعيين الخدمات المرورية لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات.

ونسقت إدارة المرور مع هيئة الطرق والكبارى بمنطقة وسط الدلتا بوضع المساعدات الفنية والطواحين المضيئة والعلامات الإرشادية لتوجيه السيارات إلى مكان التحويل بمسافة كافية.