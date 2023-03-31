ضبط قائد السيارة المثبت خلفها كفن طفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 12:30 صباحاً - تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق سيارة ميكروباص دمية طفل مُكفن على ظهر ميكروباص وعليه لون أحمر يشبة الدماء بمنطقة الخليفة في القاهرة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم تم ضبطه وأنه قام بذلك ليخيف الأطفال ويبعدهم عن ركوب سيارته من الخلف.

البداية بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها من سيارة تسير خلف سيارة ميكروباص بيضاء، ويظهر في الصورة سيارة ميكروباص معلق عليها من الخلف كفن أبيض اللون لطفل وعليه لون أحمر يُشبه الدماء.

وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة تمت بمنطقة الخليفة بالقاهرة وتم ضبط السائق.