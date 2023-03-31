الحكومة ترسل موازنة 2024/2023 لمجلس النواب

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 31 مارس 2023 12:29 صباحاً - كشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن وصول مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2024/2023 إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحا أنه موعد دستورى، حيث ينص الدستور على ضرورة إرسالها للمجلس قبل 90 يوما من نهاية العام المالي الحالي، وبالفعل أرسلت الحكومة الموازنة للمجلس اليوم.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيتم إحالة الموازنة العامة للجان المختصة مطلع الأسبوع المقبل، لبدء مناقشتها فى اللجان المختصة وفى لجنة الخطة والموازنة والتي تقوم بعدها بعرض التقرير النهائي الخاص بها على الجلسة العامة لمجلس النواب قبل 30/6/2023 ليتم إقرارها نهائيا وتصدر بقانون.

أضاف سالم، أن الدستور نص في مادته رقم 24 على أن ترسل الموازنة العامة للمجلس قبل 90 يوما من نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو، ومن ثم التزمت الحكومة بالنص الدستوري، حيث قامت بإقرار الموازنة العامة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء وأرسلتها لمجلس النواب اليوم .