أحمد الخطيب: 30 يونيو أعادت المساجد للعبادة الدينية 

جدة - نرمين السيد - وأضاف "الخطيب" أن الأوقاف لعبت دورا مهما فى ثورة 30 يونيو وأعادت المسجد لدورها فى العبادة الدينية. ونظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له عددا من الفاعليات الثقافية والفنية تبدأ بأولى أمسيات "صالون الغورية الثقافى" الذى يعده ويديره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، ويستضيف فى أولى حلقاته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويصاحب الصالون فقرة فنية للمديح النبوى تقدمه فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى.

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