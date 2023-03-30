أخبار مصرية

مدير مركز مكة الإسلامى فى شيكاغو ينظم الإفطار الرمضانى لحوار الأديان (صور)

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يوسف دياب 2023-03-30 23:14 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - فى لقاء فريد، غلبت عليه روح السلام والمحبة والإخاء، نظم الشيخ الأزهرى الدكتور حسن مصطفى على، إمام ومدير مركز مكة الإسلامى فى شيكاغو (الإفطار الرمضانى لحوار الأديان) بعنوان: FINDING COMMON GROUND DURING THE HOLIDAYS.

حيث يتصادف فى هذا الشهر احتفال وموسم عبادة لجميع المصريين، أقباط ومسلمين، حيث يحتفل المسلمين بشهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، ويحتفل المسيحين بالصيام الكبير وعيد القيامة المجيد.

وعمت مشاعر الأخوة والمحبة فى قاعة الاحتفالات بمركز مكة بحضور قيادات وأبناء الجالية المصرية بقطبيها القبطى والمسلم، وبحضور العديد من القيادات العربية والدينية الأخرى، وعمدة المدينة، وممثلى العديد من المنظمات الخيرية، والمستشفيات الكبرى، وعدد من رجال القضاء والشرطة.

FINDING COMMON GROUND DURING THE HOLIDAYS

وغاب عن الحفل لظروف طارئة هذا العام، السفير الدكتور سامح أبو العينين، القنصل العام لمصر بشيكاغو وولايات وسط أمريكا، مع حرصه الشديد وجهوده الكبيرة فى الترتيب لهذا اللقاء لجمع قطبى الشعب المصرى العظيم على المحبة والكرم فى هذا الشهر الكريم.


FINDING COMMON GROUND DURING THE HOLIDAYS

وكانت ليلة مصرية بامتياز، ولم لا والمنشأ واحد، والأرض واحدة، والنسيج واحد، والعادات واحدة، وتناول الحوار بين الأب تيودور لبيب، كاهن كنيسة مارمرقس القبطية بمنطقة (بر بريدج) والشيخ حسن مصطفى على، إمام مركز مكة الإسلامى، والحاخام اليهودى مايكل بالينسكى.

تناول الحوار الحديث عن الأعياد والمناسبات الدينية الخاصة لهذه الأديان، وكيف أن فلسفة الصوم واحدة، وهى تربية الإنسان على الخشوع والتوبة وتغليب الروح على مطالب الجسد.
FINDING COMMON GROUND DURING THE HOLIDAYS

واستمع الحضور لكلمات من المتحدثين، تلتها فقرة للرد على الأسئلة من المستمعين، ثم آذان المغرب، وتناول الإفطار الذى كان مصريا بامتياز مع بعض (القطايف) للتحلية.

وحرص المنظمون على توفير خيار المأكولات الصيامية للصائمين من الأقباط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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