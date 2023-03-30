عملة نادرة الحلقة 8.. ندى موسى تساعد عبيدة على الهروب من بيت جمال سليمان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 10:31 مساءً - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم أحداث عديدة، حيث اكتشفت أنس "ندى موسى" أن والدها هو من خطف عبيدة ابن قريتهم، بعدما كتب في الجورنال عن ظلم كبار النجع، وكان رجاله عذبوه وضربوه، وذهبت أنس لأم عبيدة "عايدة فهمي" ووجدت حالتها سيئة بعد غياب ابنها، فقررت أنس أن تهرب عبيدة من المنزل، فلجأت لحيلة بأن وضعت "منوم" فى الشاى لرجال والدها وعندما ناموا دخلت وفكت قيد عبيدة وهربته ليلاً.

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتجسد نيللى كريم خلال أحداث العمل شخصية نادرة التى تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذى يحاصر المرأة ويُمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموال ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.. فترفض نيللي هذا العرف والتقليد وتواجه حزمة مشاكل كثيرة.

ويعرض مسلسل عملة نادرة حصرياً على قناة cbc الساعة 7.30 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، كما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 8.45 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9.15 صباحاً والساعة 3.30 عصراً بجانب عرضه على منصة watch it الساعة 8 مساء.