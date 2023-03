الدوري الإنجليزي يختار هدف محمد صلاح فى السيتي الأفضل للريدز بالموسم الحالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 10:31 مساءً - اختار الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز هدف الفوز الذي سجله الدولي المصري محمد صلاح لاعب ضد مانشستر سيتي في شهر أكتوبر الماضي، ضمن أفضل أهداف النسخة الحالية للبطولة.

كما اختار الدوري الإنجليزي هدف محمد صلاح الأفضل لنادي ليفربول خلال الموسم الحالي بعدما منح الحارس البرازيلي أليسون بيكر كرة طولية للنجم المصري راوغ بها جواو كانسيلو وانفرد بالمرمى وسددها بسهولة محرزاً هدف الفوز.

وعلق الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع "تويتر" قائلاً: "ما هو أفضل هدف سجله ناديك هذا الموسم؟" مصحوباً بفيديو لأجمل هدف لكل فريق من فرق البريميرليج.

What’s the best goal your club has scored this season? ✨ pic.twitter.com/rggBaJPKoe

وينافس النجم المصرى محمد صلاح على جائزة أفضل هدف فى ليفربول خلال شهر مارس الجارى، بهدفيه فى شباك فريق مانشستر يونايتد، بالدورى الإنجليزى.

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفين فى شباك مانشستر يونايتد بالمباراة التى حسمها الريدز بسباعية نظيفة.

ونجح الفرعون المصري بعد تسجيل هدفيه فى اليونايتد، ليكون الهداف التاريخي لليفربول على مستوي الدوري الإنجليزي.

وضمت قائمة المنافسين لصلاح على جائزة هدف الشهر فى الريدز، كل من داروين نونيز هدفين وكودى جاكبو هدفين أيضا.

ويستعد محمد صلاح لخوض مواجهة قوية ضد مضيفه فريق مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، فى الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح، قد سجل هدفين فى شباك منتخب مالاوي، خلال مواجهتى الجولتين الثالثة والرابعة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.