حلمى يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران

جدة - نرمين السيد - عقد اليوم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، اجتماعا موسعا لأعضاء اللجنة العليا لأمن وتسهيلات الطيران بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى ورؤساء الشركات التابعة ومسؤولى قطاعات الأمن بالوزارة وممثلى كافة الأجهزة الأمنية المعنية بمطار القاهرة الدولى.





يأتى ذلك لاستعراض نتائج أعمال اللجنة المشكلة من سلطة الطيران المدنى المصرى والتى استمرت أعمالها على مدار أسبوعين لتقييم تجربة سفر الركاب والعمل على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وجعل تجربة سفرهم عبر المطارات المصرية أكثر سهولة ويسر،، بالاضافة إلى متابعه كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة بمطار القاهرة الدولى وكافة المطارات المصرية السياحية تزامنا مع إنطلاق موسم العمرة وزيادة حركة الركاب خلال عطلات أعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وفى بداية الاجتماع أشاد وزير الطيران بالإجراءات الأمنية المطبقة بالمطارات المصرية حيث وجه الشكر والتقدير لجميع الاجهزة المعاونة على ما يبذلونه من مجهودات كبيرة ودور فعال من خلال التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع جميع الأجهزة المختصة وكافة الجهات العاملة فى قطاع الطيران المدنى بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة الدولية بجميع المطارات المصرية ووفقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدنى " الايكاو ".

هذا وقد أكد الفريق عباس أن وزارة الطيران المدنى وكافة شركاتها وهيئاتها التابعة تسعى لبذل المزيد من الجهود فى مختلف القطاعات لتعزيز أمن وسلامة المسافرين وكذلك العمل على تطوير المنظومة الأمنية بشكل دائم ومستمر لمواكبة التطور التكنولوجى وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات المصرية بما يليق باسم ومكانة مصر الدولية بين دول العالم.

وشدد حلمى على أهمية تنمية قدرات العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدنى ورفع كفاءته من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة فى مختلف المجالات وطبقا للمعايير الموصى بها دوليا على أن يتم تجديد هذه الدورات بشكل دورى.

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار سلسلة الاجتماعات الدورية التى تعقدها وزارة الطيران المدنى لمتابعة تطبيق خطط التأمين والسلامة بالمطارات المصرية والإجراءات التى تتخذها أجهزة وشركات الوزارة بالتنسيق مع الجهات الامنية المختلفة والتى ترتكز على أهمية تطبيق تلك الإجراءات الأمنية بكل دقة وسلاسة وإنهاء إجراءات السفر والوصول بسهولة وأمان مع تقليل وقت الانتظار خلال أوقات الذروة بما يسهم فى زيادة رضاء العملاء وتحسين تجربة سفرهم عبر المطارات المصرية من وإلى وجهاتهم المختلفة حول العالم.