وزير الأوقاف: كل عمل ثقافى إضافة حقيقية لوعى رشيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف "جمعة" خلال أولى ندوات "صالون الغورية الثقافى"، الذى يعده ويديره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، أن مصر تمتلك تاريخ عظيم فى الثقافة وتصل حاضرها بماضيها من أجل بناء مستقبلا مشرقا.

وأوضح "أننا فى حاجة إلى وضع لمسة جمالية بشأن المساجد"، مشيرا إلى أن الناس عادت إلى المساجد بأمان، حيث جاءت فترة مرت بها مصر ظهرت فيها بعض التيارات بأنها قادرة على حشد المواطنين داخل المساجد وتحولت لوسيلة مشاجرات وينقسم المسجد لتيارات مما جعل بعض الناس العدول عن المسجد إلا أن الوقت الحاضر الناس مقبلة على المسجد بكل حب.

ونظم قطاع صندوق التنمية الثقافية بمراكز الإبداع المختلفة التابعة له عددا من الفاعليات الثقافية والفنية تبدأ بأولى أمسيات "صالون الغورية الثقافى" الذى يعده ويديره الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، ويستضيف فى أولى حلقاته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويصاحب الصالون فقرة فنية للمديح النبوى تقدمه فرقة المولوية بقيادة الدكتور عامر التونى.