مسلسل جميلة الحلقة 8.. زياد يهدد شريف ببلطجية فى منزله

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 09:30 مساءً - استكملت أحداث الحلقة 8 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج والمنافس في دراما رمضان 2023، حيث يزور (زياد) (شريف) ومعه بعض البلطجية، ويهدده أمام زوجته (آية) بأنه سيلقى عقابه إذ تعرض لـ(جميلة) مرة أخرى، يحاول شريف أمام آية التملص من الأمر ويخبرها أنه قام بكتابة أملاكها باسمه خوفا عليها.

يبكى أكرم لـ مي ويشكو ألم الفضيحة، وتحاول مي إقناعه أن أم جميلة السبب فى نشر الفيديو وأن الأيام ستثبت له. تلوم جميلة زياد على تصرفه مع شريف بشكل همجي، ويعاتب زياد جميلة على إخفائها أمر فيديو شهيرة ويخطئ ويخبرها أن نرمين من أرسلت له الفيديو، تثور جميلة وتطلب منه أن يكف عن الحديث مع نرمين أو يعود لها من جديد.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.