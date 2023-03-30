رسالة الإمام الحلقة 8.. ابن الوالى يقتل "شكلب" ليلة العيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 09:30 مساءً - عرضت منصة watch it الحلقة 8 من مسلسل "رسالة الإمام" بطولة النجم خالد النبوى، وما زال "صهيب" يمشى فى الصحراء يبحث عن شكلب خاصة أن أهل شكلب يبحثون عنه فى دروب الصحراء وأن أباه وأبناء عمومته يشعرون بغضب عارم وإذ حدث له شر سيشعل ذلك نارًا، فلا قانون يحكم غضب الأحواف، وفى طريقه يعثر "صهيب" على رجل يعرف من خطف شكلب فيعطيه المال مقابل وصفه .

يعثر الأحواف على أحد رجال "الجروي" قائد الشرطة "نضال الشافعى" ويسأله صهيب عن شكلب "أحمد عبد الله محمود" وتحت تهديد السلاح يقر بأن الجروي سلّمه لابن الوالى .

وفى اليوم الأول من عيد الأضحى، يقبل المصلون على الصلاة وبعد الانتهاء منها يخطب ابن الوالى كلمة فى جمع المصلين، وخلال خطبته يهدد ابن الوالى الخونة والمرتدين بالقتل، ويدعو الناس إلى الذبح أمام المسجد.

وخلال خروج المصلين من المسجد بعد الانتهاء من الصلاة يحضر جنود ابن الوالى "شكلب" فى قفص وذبحه أمام العامة من الناس.

مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريان خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى ـ جوهر ويعرض على قناة الحياة وdmc و cbc.

استعانت الشركة المنتجة ميديا هب سعدى – جوهر، بمراجع تاريخي يلازم فريق المسلسل طوال فترة التصوير، إضافة إلى مراجعة الحلقات بشكل مستمر من قبل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك وجود مراجع لغوى للسيناريو، خاصة أنه يتم تقديم العمل باللغة العربية الفصحى، هذا بالإضافة إلى الفترة الماضية شهدت تدريب الفنانين المشاركين في البطولة على ركوب الخيل والمبارزة بالسيف.

الإمام الشافعى هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وصاحب المذهب الشافعى فى الفقه الإسلامى، ومؤسس علم أصول الفقه، وتنسب له آراء فقهية عدة وفتاوى قديمة، ويتطرق المسلسل إلى السنوات التي قضاها الإمام الشافعي في مصر، حيث حضر إليها عام 198 هـ / 813 مـ وألقى دروسه في جامع عمرو بن العاص، ونبغ على يديه العديد من العلماء المصريين.