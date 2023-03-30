مسلسل جميلة الحلقة 8.. انتشار فيديو شهيرة.. وريهام حجاج وأكرم يحاولان إيجاد حل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 مارس 2023 09:30 مساءً - شهدت أحداث الحلقة 8 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج المنافس في دراما رمضان 2023، محاولة مي إقناع أكرم بأن جميلة هي السبب وراء هجوم بعض "البلطجية" عليها ومحاولة إجهاضها، ولكنه ينفى الأمر عن جميلة ويعد مي بالارتباط بها بشكل رسمي متحدياً الجميع، وترفض مي عرضه وتطلب منه تأمين حياتها وحياة جنينها مادياً، مبررة خوفها بأنها تخشى أن تنال نفس حظ والدتها وأكرم يطمئنها.

تؤكد جميلة لوالدتها أن حل مشكلة أكرم تتلخص في ضرورة زواجه من مي بسبب حملها، وتروى لها أن والدها لم يكن موافقا على مي، فيما تقنعها جميلة لو كان يعلم بخبر حملها من أكرم سيزوجهما.

يزور طارق زوجته وتطلب منه الرحيل جراء ما فعله وتؤكد له أنها سبب ارتفاع مكانته في التجارة، ويؤكد لها أنه كان يريد من شهيرة الأموال فقط ويطلب منها أن تساعده في ذلك الأمر، ترفض داليا الاستمرار معه معلله أنه لا ينقصه شيء ونعلم أن كل ما يمتلكه طارق مكتوب باسم زوجته داليا.

يطلب هشام من شيري عدم إخبار نرمين أي شيء متحججاً بأنه لا يرتاح لها، تحضر نرمين وتخبرها بفضيحة شهيرة التي أصبحت على السوشيال ميديا، تفزع جميلة وأكرم بسبب انتشار الفيديو ويحاولان إيجاد حل للفضيحة التي تسببت بها والدتهما. وتتابع نرمين وشيري نسبة مشاهدة الفيديو وقراءة التعليقات، تخشى نرمين من تمسك زياد بجميلة لمساندتها في محنتها.

قصة مسلسل جميلة

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث ومواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.

قنوات عرض مسلسل جميلة

وتعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

وتعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 8:30 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.