مايا مرسى عن «عملة نادرة»: جسد شخصية المرأة القوية التى تحافظ على الميراث

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وأضافت مايا مرسى، خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك: كما تخوض حربا من أجل الحصول على حقوق ابنها من أهل زوجها بعد وفاته.
وتابعت: ممكن قوى تحصل بدلا منها على أموال ولكن الأرض أبدا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة عن العادات والتقاليد.
وواصلت مايا مرسى عن مسلسل عملة نادرة: يا نيللى أنت نادرة حقيقى، بنصدقك فى كل الأدوار لأنك صادقة فى دفاعك عن القضية، كل الطاقم الفنى رائع سيمفونية فن وأداء عالية.
ووجهت مايا مرسى، الشكر للشركة المتحدة، على العمل إلى جانب الكاتب مدحت العدل، والعدل جروب، ومخرج العمل ماندو العدل، والفنان محمد منير.
واختتمن مايا مرسى: القانون فى مصر يقول: يعاقب كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".
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